Farré ya se puso el camperón como DT de Aldosivi

Luego de las palabras de presentación del presidente Hernan Tillous comenzó el ciclo de Guillemo Farre en el Club Atletico Aldosivi.

Farre dijo las primeras palabras al plantel dentro del gimnasio para posteriormente comenzar con los trabajos de campo con el plantel y junto a todo su cuerpo técnico.



Llego a Mar del Plata con dos ayudantes de campo, un preparador físico y continuaran en el cuer-po técnico el preparador físico Silvio Desio, el entrenador de arqueros Jesus Garcia y el video ana-lista Jeremias Bottega.

IMG_2287

CUERPO TECNICO

DT: GUILLERMO MARTIN FARRE

AC: ANDRES PABLO ANCA

CHRISTIAN DAVID NEIRA

PF: JORGE VACA

SILVIO DESIO

EA: JESUS GARCIA

VIDEO ANALISIS: JEREMIAS BOTTEGA