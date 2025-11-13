El DT de Aldosivi Guillermo Farré habló con el programa La Voz del Estadio este miércoles ( de 18.00 a 20.00 ) de cara al compromiso con tinte de Final ante San Martín de San Juan, el sábado a las 17.00 , donde dijo que es peligroso dar por ganado un partido en el que tu rival no tiene nada que perder. Es decir que solo aspira a ganar, sin otro resultado, y así y todo ,eso no le asegura permanencia…» Aldosivi ganado seguirá en 2026 en la máxima categoría, Empatando incluso le puede alcanzar para lo mismo, o según el resultado de Godoy Cruz – Riestra, podría tener un partido a finish ante los mendocinos.

Farré se refirió a la manera de jugar de su equipo, donde, por ejemplo, natanael Guzmán declaró semanas atrás que » Farré nos dice que no nos pongamos colorados si hay que tirarla a la tribuna..» el entrenador graficó diciendo es como Colapinto, que tiene un Alpine y no puede intentar correr como con un auto de punta.. hay que ser consciente de las limitaciones que uno tiene…»

Aquí la entrevisat completa de un DT que manifestó sentirse bien en el club y en la ciudad, como para quedarse.