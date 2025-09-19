Famosa cafetería de Mar del Plata en el ojo de la tormenta por una promo de café “gratis”

Un cliente enojado de La Fonte D’Oro, la tradicional cadena de café de Mar del Plata, difundió en redes sociales un ticket donde figuraba una promoción que parecía tentadora: “De lunes a viernes y hasta las 12 del mediodía, el segundo café es gratis”.

La letra chica agregaba que el beneficio era válido “por una recarga de café tras haber comprado uno previamente. Sólo para consumo en sucursal”. El cliente relató que, al intentar usar el mismo vaso descartable entregado por el local para acceder al beneficio, le negaron la recarga.

En su descargo escribió con furia: “Una manga de garcas los de La Fonte D’Oro. La publicidad es totalmente engañosa. Digna de ir a Defensa al Consumidor. Que les sirva de laxante, basuras”.

El posteo, que señalaba el local de avenida Luro casi Independencia, se viralizó rápidamente y abrió un debate: ¿se trató de una estafa encubierta o de un malentendido por no leer la letra chica?

Bandos enfrentados en redes

Las respuestas de otros usuarios no tardaron en llegar, dividiendo opiniones. Por un lado, hubo quienes defendieron la queja inicial con dureza:

“Tenemos que empezar a denunciar a todas estas ratas”.

“No aclara en ninguna parte qué envase tiene que ser para la recarga. Tremendos garcas”.

Otros, en cambio, salieron a cruzar al denunciante, sosteniendo que la promoción estaba clara:

“Jajaja aprenda a leer señor. No es engañoso. Dice perfectamente consumo en el local. Usted pidió para llevar. Eso no es consumo en el local. Sabe la diferencia?”.

“Es como el servicio en EEUU donde podés recargar el café sentado en el local. Es obvio que no es para llevar, porque sino podrías volver con el vaso al otro día y pedir recargas infinitas”.

Algunos incluso lo compararon con las típicas cafeterías estadounidenses, donde el refill de café filtrado es una práctica común: “Es el mismo sistema de las cafeterías yankees… Estás sentadito y te vuelven a servir”.