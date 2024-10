Fallo de la Aprevide : 3 partidos a puertas cerradas en las localías de Peñarol y de Quilmes

La Aprevide sancionó a Quilmes ya Peñarol por los hechos ocurridos el 4 de octubre en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata que motivaron la suspensión del cotejo entre ambos por la violencia desatada en las tribunas con 3 partidos a puertas cerradas cuando jueguen como locales en la Liga Nacional y en la Liga Argentina respectivamente, así como tampoco podrán las parcialidades acompañar a sus equipos cuando jueguen de visitantes en otras tantos 3 cotejos.

Referencia: COMUNICA MEDIDA CLUB PEÑAROL DE BASQUET

A: MIGUEL ANGEL LATTANZIO (DSDMSGP), COMISIÓN DIRECTIVA (CLUB PEÑAROL DE

BASQUET),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

CLUB PEÑAROL DE BASQUET

COMISIÓN DIRECTIVA

S/D

Por la presente, me dirijo a ustedes en mi caracter de Secretario Ejecutivo de la Agencia de Prevención de Violencia en

el Deporte (A.Pre.Vi.De), del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de los incidentes

ocurridos en el encuentro de básquet celebrado el 4 de octubre ante su par, Club Quilmes, en la localidad de Mar del

Plata.

Los hechos que nos ocupan tuvieron lugar finalizando el evento deportivo mencionado, donde un grupo de

simpatizantes comenzó a incitar a la violencia en sector platea baja; y antagónicos del club adversario comenzó a pasar

por medio del sector V.I.P, produciendose así una confrontación entre ambos bandos, provocando lesiones a los efectivos

policiales del operativo.

Lo detallado anteriormente constituye una violación a las normas de seguridad y el normal desarrollo del operativo

dispuesto para el evento y en virtud de ello se ha determinado una sanción de seis (6) fechas sin público cuando el

equipo de basquet masculino participe en La Liga Nacional, siendo que tres (3) eventos deportivos en los que el club

actúe como local, se llevarán a cabo a puertas cerradas, sin la presencia de público, mientras que en las otras tres (3)

fechas, en condición de visitante, se disputarán sin la presencia de sus simpatizantes.

Es importante aclarar y dejar constancia que en caso de realizarse un encuentro amistoso en el que participe vuestro club,

sea de local o de visitante, el mismo no podrá llevar simpatizantes, y dicho evento no será tomado como una fecha de la

sanción impuesta.

Asimismo esta Agencia ha tomado conocimiento del comunicado oficial, donde se demuestra una postura favorable hacia

la erradicación de los hechos violentos, evidenciando una protección hacia aquellos que desean disfrutar del evento

deportivo que, en esencia, es lo que se promociona y lo que esta Agencia desea para el futuro.

Por ello, a medida que se vayan cumpliendo las fechas de sanción dispuestas, se evaluarán las siguientes medidas

pudiendose atenuar la sanción o agravarla merituando para ello la actitud de sus hinchas y los compromisos de su

comisión directiva.

Agradecemos su comprensión y colaboración para garantizar un entorno seguro y ordenado en los próximos eventos

deportivos.

Sin otro particular saluda atte.

