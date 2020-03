Falleció un paciente en Chaco y ya son dos los muertos por coronavirus en Argentina

César Cotichelli murió este viernes alrededor de las 13.30 en un sanatorio de la ciudad de Resistencia. Al igual que el primer fallecido por el virus, había regresado apenas días atrás a Argentina luego de un viaje por Europa, continente que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como «epicentro» del coronavirus.

La mayor parte de su viaje por Europa, Cotichelli la pasó en Italia. También, como la primera víctima, el profesor estaba en el grupo de riesgo: tenía una insuficiencia respiratoria.

«Estamos destruidos. Estamos aislados, en cuarentena, y no pudimos estar con él. Murió hace unos minutos. Es terrible que ya me avisaron que no va a haber velorio. Que lo van a cremar, por protocolo», dijo a este diario Graciela Cedro, viuda del docente, con quien tuvo dos hijos. Cotichelli tenía otros dos hijos de un matrimonio anterior.

Pese a la desolación, Graciela dijo que aceptará la cremación. «Trabajo en el sector de protocolo de una empresa. Con todo el dolor del mundo igual voy a cumplir el protocolo«, aseguró. Las autoridades de su provincia aún no le comunicaron cuándo será la cremación. Lo que teme, dice, es que por estar en cuarentena, no le permitan despedirse de él.

Para profundizar las medidas de restricción sanitaria, el Ministerio Público Fiscal de Chaco dispuso limitaciones en el acceso del público a las oficinas y unidades fiscales de toda la provincia: sólo podrán acceder víctimas de delitos, denunciantes, personas con cita previa, abogados y personal policial y penitenciario.

Además, a través de un comunicado oficial, la Policía de Chaco resolvió suspender en forma parcial la atención al público y la recepción y el envío de expedientes, salvo en casos de «extrema urgencia». Y en la misma línea, la Municipalidad de Resistencia suspendió la atención al público desde el lunes, que en adelante será telefónica y online. Además quedaron canceladas las «actividades municipales que agrupen vecinos», aclara el comunicado.

Tras conocerse la noticia sobre su muerte, la UTN emitió un comunicado lamnetando «la dolorosa noticia». Durante su larga trayectoria, Cotichelli fue presidente del directorio de la empresa estatal de servicios energéticos Secheep.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco había comunicado este jueves la confirmación de dos nuevos casos positivos en esa provincia. El docente era uno de ellos.

Sobre él se informaba que era «un hombre de 61 años con comorbilidades», que se encuentraba «internado en una institución de salud privada».

El otro caso de coronavirus que había sido confirmado junto al del fallecido corresponde a un hombre de 38 años que mantuvo contacto estrecho con uno de los primeros casos de coronavirus confirmados en el Chaco. Actualmente este pacience se encuentra en buen estado de salud, con indicaciones de aislamiento social obligatorio.

Hasta el momento son 31 los infectados en todo el país, incluyendo a los fallecidos y al paciente que ya fue dado de alta.

