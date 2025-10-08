Deportes, Portada

Falleció Miguel Ángel Russo a los 69 años de edad y Guillermo Trama lo despidió por la radio » Murió nuestro capitán «

por Jorge Jaskilioff

Con interminables mensajes de condolencias las redes sociales se inundaron esta tarde, ni bien se conoció la noticia del fallecimiento a los 69 años de eda d del entrenadro de fútbol Miguel Ángel Russo, de reconocidísima trayectoria como futbolsita, primero y DT , despúés.

Identificado con la «escuela» de Estudiantes de La Plata, fue capitán del recordadísimo plantel pincharrata campeón de 1982, en el que tambi´pen, jugaba el otamendino/ marplatense Guillermo Trama, con Hugo Gottardi como atacantes.

«Su vida era el fútbol. Se nos fue nuestro capitán. Fuimos compañeros 5 años. Seguíamos en contacto con el grupo de jugadores de entonces.  . Su vida estaba dentro de un campo de jugo. Está claro que no daba más, porque jamás se hubies quedado en la casa y no en los entrenamientos.» dijo Trama en diálogo con La Voz del Estadio radio por la 90.5 Radio  Éter de 18.00 a 20.00 en dúplex con el canal de YouTube @golesdemedianoche

Aquí el audio original del repaso de la vida de Russo con Guillermo Trama

