Falleció “Josesito” Moscuzza tras volcar en la Autovía 2

La noticia sacudió en horas se esta madrugada a la familia Moscuzza , tanto a todo el puerto como al mundo Aldosivi.

La información consigna que a la altura del killómetro 166 volcó en el auto que transitaba, comp único occupants José Marcelo Moscuzza , que fuera dirigente del club Aldosivi y es hijo del Enpresario Josè Amèrico “Pototo” Moscuzza.

Se aguardan las pericias respectivas que determinen cómo sucedieron los hechos .

La foto es gentileza de Infozona que también consiga. que con los Bomberos llegaron con las unidades 10 y 5–, junto al sistema de emergencias local, la Policía Vial y la Policía Científica, realizaron las pericias correspondientes en el lugar.