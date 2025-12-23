Falleció Jorge Bosco, histórico presidente de la LMF

La Liga Marplatense de Fútbol lamenta el fallecimiento de Jorge Bosco, ex presidente de dicha institución en la que dejó una marca imborrable basada en su compromiso y lucha para que la ciudad ocupe un lugar de relevancia en el deporte nacional.

Bosco, nacido el 8 de enero de 1939, comenzó con su carrera deportiva en el Club Florida, el cual presidió y le permitió ocupar distintos cargos en la casa madre del fútbol local durante más de 30 años. En los inicios de 1990 fue electo presidente de la LMF, cargo que mantuvo hasta el 2014.

En ese tiempo, además, tuvo un rol icónico para conservar los Torneos de Verano. Al momento de finalizar su mandato, la Liga se presentaba como una institución modelo, con una metodología y profesionalización que son, al día de hoy, ejemplo en todo el país.

Sus restos serán velados este miércoles en la funeraria Sampietro de Hipólito Irigoyen al 2000 de 10.00 a 14.00

ASI LO DESPIDÍO AL AIRE EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA LMF: Dr Roberto Fernández