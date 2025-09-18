Falleció el relator Walter Saavedra

Nació el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata. Fue arquero de fútbol, peón de albañil, pintor de obra, letrista, artesano, vendedor de ropa y electrodomésticos y finalmente periodista y relator. Uno de los 5 mejores que el Río de la Plata pudo parir.

Su nombre verdadero Walter Sayavedra. Artisticamente reconocido como Walter Saavedra.

De andar «canyengue». Parecía un porteño de algún barrio tradicional . Pelo largo. Barba profusa. Tono «grueso» de locutor o de actor de cine de los ’60. Con un bolsito devenido en mochila colgando de un solo brazo. Antes el grabador la birome, los fasos y los documentos. Le agregó alguna notebook en épocas de «modernidad». Un tipo «raro» para el común denominador. Un «Perro verde» considerando el máximo de los «raros». Por lo parco. Por lo callado, cuando se apagaba el micrófono. Solitario por decisión. Un bar. Una mesa con una cerveza siempre a mano. Para crear. para pasar el tiempo.

Fue el primer relator que conocí de cerca. Es màs: el primer periodista con el que trabajè en mi vida . Fue en LU6 Emisora Atlántica . Año 1982. Cholo Ciano me llevó de la mano, y Walter, frente a una máquina de escribir Remington, cargada con hojitas grisàceas de papel prensa que èl llevaba de su labor en el diario El Atlántico, había correr ese carril a mil por hora, en ese pequeño cuarto de producción, paralelo al gran estudio principal de la decana emisora marplatense, me hacía sentar, a su espalda para que yo buceara en su gorda agenda de hojas gastadas, los telefonos de los 32 DT de los clubes de la Liga local, para que uno a uno, nos dijeron día a día desde a las 10 de la mañana, de lesionados y recuperados, que entre las 12.15 y las 13.00 informaría en el programa OVACION de 12.15 a 13.00.

Fui su vestuarista “preferido” alla por 1982/83 . En la A y en la B local. En el estadio San Martin; en Nacion; en Colegiales, San José y pocas canchas màs.

Walter era dificil para sí mismo, a la hora de tratar fuera de la radio o de una Redacción. Pardo. Callado. Muy “hacía adentro”.

Su relato ya tenía poesía antes del advenimiento de Victor Hugo a la Argentina. Ya enfrentaba al poder . Confrontativo y por ello, duraba poco en distintas radios. Nada que le incomodara Walter Saavedra iba a aceptar porque habia que ser «políticamente correcto». Nada de eso,. No me gusta. Chau. Me voy.

Casado con Diana Malinarich ( vaya apellido del fútbol de Vélez y de la vida misma del estadio Gral San Martín de Tandil) . Tuvo Hermanos; Un hijo una hija ( tan militante como él)

Y un puto tumor se fue a alojar a ese cerebro creativo para impactarlo. Hace muy poco. Lo descubrieron luego de una caída que Walter tuvo en las calles de Buenos Aires. Internado en una clínica de Vicente López por la caída. le descubrieron ese puto tumor. La muerte lo encontró este madrugada del 18 de septiembre de 2025

También relató para Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11. También escribió en el diario El Mundo.

Asimismo, pasó por Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Colonia, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre. También durante varios años se destacó con sus relatos de fútbol en distintas radios de la ciudad de Santa Fe.

Además, relató boxeo y básquet y fue conductor de varios programas de interés general. En televisión actuó en la ficción «Los buscas de siempre» (Azul Televisión) y participó en el programa «3 en el fondo» (Canal 7).

Dentro de su libro «Hambre de gol», escrito con Claudio Cherep, figura el famoso poema Nunca jamás, que ha sido traducido a varios idiomas y ha sido modificado para varios deportes.

Una cerveza era compañera en cuánto bar cruzara, acaso para inspirarlo en centenares de escritos que seguramente post mórtem, su familia publicará.

Una beso al cielo. Me parece esuchar cuando la parca lo fue a buscar al relator con su “ AGARRATE CATALINA QUE VAMOS A CABALGAR.

Jorge Jaskilioff