Falleció el futbolista marplatense José Luis «Pepa» Irazoqui que vistiera la camiseta de Boca Juniors en 1985/87

A los 61 años de edad ( el 3 de diciembre iba a cumplir los 62) el ex futbolista Jose Luis Irazoqui, y tras no poder superar un cáncer de colon, falleció esta tarde en el Hospital Interzonal de Agudos.

La «Pepa» jugó en Huracán de Mar del Plata, donde debutó a loas 16 años de edad, para años después, llegar Boca Juniors en 1984 a 19 88 donde jugó 29 partidos como titular, con entrenadores de la talal de Alfredo Distéfano ( quien lo hizo debutar) Menotti y Pastoriza y pasado 1988 calzó la camiseta de Tigre, para años después, recalar en el club de su barrio, Alvarado, y al llamado del DT Mario Gambini, fue parte del plantel del River marplatense.

Aquí compartimos la última entrevista, previo al regreso del Aldosivi – Alvarado