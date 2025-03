Falcioni, al cruce con Riquelme: “Nunca hice correr como un boludo a nadie”

….

El entrenador Julio César Falcioni revivió momentos clave de su paso por Boca y abordó su turbulenta relación con el actual presidente Juan Román Riquelme, además de las circunstancias que rodearon la final de la Copa Libertadores 2012, donde el equipo cayó ante Corinthians.

Aquella noche estuvo marcada por un anuncio que sacudió al grupo: Riquelme comunicó a sus compañeros que se marcharía del club: “Cuando jugás un partido tan trascendente tiene que haber armonía total”, afirmó Falcioni sobre el impacto de esa declaración en el vestuario en una entrevista televisiva.

Ante la pregunta de si hubo un boicot en esa final, el técnico fue reservado: “No sé, tengo códigos, me los guardo para mí. Cada uno sabe lo que pasó”, expresó.

Falcioni también rememoró momentos particulares, como la conversación con un jugador que lloraba antes del partido: “Le dije: No llores, sos un boludo, no vas a jugar más una final de Copa Libertadores . Y así fue”, reveló para ESPN.

Riquelme había criticado en su momento el estilo de Falcioni, asegurando que lo hacía “correr como un boludo”. El técnico respondió con firmeza: “Nunca hice correr como un boludo a nadie. Él siguió jugando cuando estaba bien. Ganamos el campeonato y la Copa Argentina, aunque en la final de la Libertadores no estuvimos a la altura. A buen entendedor, pocas palabras”.

Falcioni también reflexionó sobre su enfoque como entrenador y defendió sus decisiones: “No me peleé con nadie, tomé decisiones nada más. Si no estabas bien, no te ponía. Fuimos campeones invictos con 12 puntos de ventaja, así que tan equivocado no estaba”, afirmó.

A su vez, recordó además un episodio emblemático: “La Bombonera se me cayó encima cuando lo saqué contra All Boys”.

Por último, el exentrenador reiteró que no prescindió de Riquelme, pero dejó en claro que las lesiones eran determinantes: “Si estaba lesionado, no jugaba. A veces se apura la recuperación de un jugador y otras no”.