Facundo Oreja lo anticipó en LVDE y Aldosivi hoy lo oficializó

¡Bienvenido a casa, @facu.oreja14! ?

Esta tarde inició el ciclo de Facundo Oreja al mando de la Reserva del Tiburón.

Junto a él estarán Fabián Assmann (ayudante de campo), Franco Ageitos (preparador físico), Juan Ignacio Pineda (entrenador de arqueros) y Marco Galli (análisis de video), bajo la coordinación de Pipa Villar.

Luego de desempañarse como asistente técnico en clubes como Porto, Independiente del Valle (campeón de Copa Sudamericana) y Cruz Azul, Facu aportará su jerarquía y experiencia a nuestro equipo formativo.