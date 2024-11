Facundo Medina, convocado de urgencia para la Selección Argentina por la baja de Germán Pezzela

Facundo Medina fue convocado de urgencia por Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara a los duelos ante Paraguay y Perú por Eliminatorias Sudamericanas, que se jugarán este jueves 14 a las 20.30 y el martes 19 a las 21.00, respectivamente. El defensor del Lens reemplazará a Germán Pezzella, quien fue desafectado de la convocatoria por una fatiga en su gemelo derecho.

Mirá también La Selección Argentina se entrenará con todos a disposición y Scaloni empieza a planificar el equipo

El zaguero de River no juega desde el empate 1 a 1 ante Vélez del 18 de octubre. No fue convocado a los cuatro partidos siguientes por esta fuerte sobrecarga que lo tiene a maltraer. Desde el cuerpo técnico de la Albiceleste creyeron que podía ser de la partida para esta doble fecha, pero finalmente no fue así.

Más allá de que todavía no hubo un anuncio oficial, Medina es el elegido por el entrenador oriundo de Pujato. El zurdo de 25 años, que arribará al país en horas de la madrugada, lleva once partidos en esta temporada con el conjunto francés, que marcha séptimo en la Ligue 1 con 17 unidades.

De confirmarse su citación, le ganaría la pulseada a Marcos Senesi, otro defensor que está a muy buen nivel, a tal punto que fue elegido jugador del mes en el Bournemouth de la Premier League.

Los motivos por los que Germán Pezzella fue desafectado de la Selección Argentina

Medina ha alternado en las convocatorias de Lionel Scaloni, aunque no ha visto muchos minutos con la Selección Mayor. En total suma tres partidos. Debutó ante Bolivia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. En ese certamen también ingresó en la goleada 3 a 0 ante Uruguay. Su último partido fue ante Indonesia, por un amistoso internacional disputado en junio del año pasado. Fue su única titularidad y jugó 60 minutos como lateral izquierdo.

No es convocado desde la doble fecha de septiembre del 2023, cuando Argentina venció a Ecuador y a Bolivia en el inicio de la fase clasificatoria rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, en ninguno de esos partidos ingresó.

Comparte esto: Facebook

X