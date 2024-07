Facundo Manes también apunta a la lista de unidad en la UCR, pero con él a la cabeza

Acompañaron el acto legisladores nacionales y provinciales, como así también dos de los intendentes que forman parte del grupo que impulsa a Manes a conducir el partido centenario. Salvador Serenal, de Lincoln; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino dieron el presente, junto con el exalcalde de Chacabuco, Víctor Aiola. Completan el tándem pro manes el histórico mandamás de Tandil, Miguel Lunghi y el jefe comunal de Magdalena, Lisandro Hourcade.

Objetivo 2024: la conducción de la UCR bonaerense

Facundo Manes es la cara visible de uno de los muchos sectores que se disputan hoy la pelea por la conducción de la UCR, que renovará autoridades el próximo 6 de octubre. Desde el oficialismo encabezado por Maximiliano Abad convocaron a la unidad del partido, idea a la que se plegaron también desde el sector que comanda el exintendente Gustavo Posse.

Ahora, entre las filas de Manes también apuestan a una lista única que pueda evitar el derrame de sangre que generaría una interna en un partido que viene golpeado. Un intendente cercano al neurocientífico señaló a Infocielo que la intención de quienes lo acompañan es poder alcanzar la unidad, pero con el diputado nacional a la cabeza.

“Los intendentes quieren unidad, el sector de Evolución ya se acercó a él para bancarlo también; debería ser el destino natural”, agregó. Esto no quiere decir que llegar a esa meta no vaya a doler. “Desde el oficialismo ya tiraron algunos nombres de peso, pero es lo que quieren ellos, los intendentes no están de acuerdo”, marcó la fuente con especial énfasis en el nombre del extitular del Foro, Miguel Fernández, ahora rechazado por sus ex compañeros.

Lo cierto es que los intendentes no están alineados con el Comité, algo que quedó expuesto en el último encuentro entre mandatarios locales, diputados y senadores de los dos bloques radicales de la Legislatura. El clamor de los jefes comunales por un proyecto de salud de Axel Kicillof que ven con buenos ojos para los municipios fue otra demostración de la distancia entre ambos bandos.

Con este contexto, Facundo Manes ya encendió motores para ir por la UCR, pero también por el protagonismo que lo ubique como uno de los candidatos a disputar los votos del centro en 2027.