Facundo Manes cuestionó acuerdo del gobierno con FMI y advirtió: “Hunden el barco y festejan los salvavidas”

El diputado y candidato a senador Facundo Manes criticó hoy con dureza el reciente entendimiento alcanzado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, al que calificó como un “salvavidas económico” frente a una crisis generada por el propio Gobierno.

“Hemos visto suficientes canjes, acuerdos salvadores, ‘cuentos chinos’ y deudas estrafalarias como para plantear dudas legítimas: ¿de qué se trata este acuerdo? ¿a qué se comprometieron Milei y Caputo? ¿a cambio de qué?”, señaló el dirigente radical en un mensaje público.

Manes advirtió que su sector no se opone “porque sí”, sino por responsabilidad, y remarcó que “el sentido común no es destituyente”. En ese marco, pidió conocer los detalles del entendimiento y alertó sobre la falta de transparencia.

“Si se trata de un acuerdo estratégico nacional es una decisión demasiado importante para que solo incluya al presidente, su hermana y el clan Menem”, afirmó, al tiempo que trazó un paralelismo histórico: “Como el 25 de Mayo, en 2025 decimos: el pueblo quiere saber de qué se trata”.