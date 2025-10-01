Facundo Manes: “Bullrich y Recalde no muestran signos de que quieran debatir”

El diputado nacional y dirigente radical Facundo Manes aseguró que “Patricia Bullrich y Mariano Recalde no muestran signos de que quieran debatir”, y advirtió que la polarización impide el desarrollo de la Argentina.

El neurocientífico sostuvo que el tono del presidente Javier Milei “impacta en la salud mental de los argentinos” y graficó: “Si la Argentina fuera un hospital, sería la guardia. Siempre estamos en la emergencia”.

En esa línea, explicó que los ciudadanos están utilizando “sus recursos cognitivos permanentemente para discutir la coyuntura” y remarcó que esa situación “nos hace pobres”.

Manes adelantó que su espacio buscará “ganarle el tercer senador a La Cámpora, al candidato de Máximo Kirchner”, y llamó a disputar con intensidad, aunque con un tono distinto: “Hay que ser intenso como Cristina y Milei, pero con ideas de desarrollo y consenso”.