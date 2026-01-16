Facundo González Laborde se presenta en los “Conciertos del mediodía” del Auditorium

Mañana a las 11:00 el pianista Facundo González Laborde se presentará con un concierto de piano en el marco del ciclo “Música de cámara, conciertos del mediodía”, en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La función propone un recorrido por obras del sur de Europa compuestas en las primeras décadas del Siglo XX. El programa reúne piezas en las que la tradición nacional dialoga con un lenguaje pianístico moderno, atento al color, al ritmo y al virtuosismo, con obras de Manuel de Falla, Ottorino Respighi y Maurice Ravel.

El repertorio incluye “Serenata andaluza” y “Fantasía bætica” de Manuel de Falla; “Notturno” de Ottorino Respighi; y “Jeux d’eau (juegos de agua)” y “La valse” de Maurice Ravel.

Facundo González Laborde se formó como discípulo de Orlando Millaá, Marcelo Balat y Fernando Pérez, y obtuvo su título de Profesor e Instrumentista Superior en Piano en el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca. Continuó su perfeccionamiento en Europa con un Master in Piano Performance en el Conservatorio Real Danés de Música de Copenhague, bajo la cátedra de Marianna Shirinyan, con una beca del gobierno danés.

A lo largo de su carrera recibió clases magistrales de reconocidas figuras internacionales y se desempeñó como pianista acompañante en masterclasses de destacados artistas. Fue premiado en numerosos concursos nacionales e internacionales y distinguido con el premio TOYP (Ten Outstanding Young Persons) por Logros Culturales, además de recibir premios FEBA Cultura.

Su desarrollo artístico contó con el apoyo de becas de diversas instituciones culturales y su trayectoria concertística lo llevó a presentarse en importantes ciclos y festivales de distintos países.