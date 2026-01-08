Facundo Arana se presenta en vivo con su banda en Ogham Riders

El actor y músico Facundo Arana se presentará el próximo viernes 16 a las 21:00 en Ogham Riders (La Rioja 2068), acompañado por su banda, en un show con entrada gratuita por orden de llegada y apertura de puertas a las 20:00.

Arana estará en escena junto a Mario Orbe, Fernando Iglesias, Daniel Fedrigo y Lucio Diez, con quienes repasará clásicos de la música internacional, canciones de su propia autoría y algunas sorpresas especialmente preparadas para el público marplatense.

El artista, que actualmente protagoniza en Mar del Plata el espectáculo “En el aire”, inició su camino musical en 2014 con la banda The Blue Light Orchestra. Aquella formación estuvo integrada por Dizzy Espeche en guitarra, Alejandro Dixon en batería, Greta Moro en teclados, Natalia Castelli en coros, Izzy Gainza en guitarra y Aldana Aguirre en bajo.

En los últimos años, Facundo Arana ha logrado equilibrar de manera sostenida sus dos grandes pasiones, la actuación y la música, desarrollando ambas facetas casi en paralelo y consolidando una propuesta artística integral.