Facón vuelve al CCAVE con sus hits históricos y temas de su nuevo disco

La banda Facón, oriunda de la ciudad de Azul, regresará a Mar del Plata para ofrecer un espectáculo en vivo el 15 de noviembre a las 21:00 en el Centro Cultural a la Vuelta de la Esquina (Alberti 3723). Tras su exitosa presentación en julio en el mismo escenario, el grupo interpretará temas de su discografía, con un enfoque especial en su último álbum “Ave Fénix”, fusionando rock y folklore en composiciones originales.

Facón se caracteriza por una música popular que trasciende géneros, donde convergen el rock y el folklore, con todas las canciones de autoría propia. Este concierto marcará un hito en su gira actual, permitiendo al público disfrutar de un repertorio que incluye clásicos y novedades.

Sus integrantes son Guillermo “Turco” Chiodi (autor y compositor, guitarra criolla y acústica, voz); Pieri Saldaño (charango, guitarra criolla y voz); Ricardo Rodríguez (violín, guitarra eléctrica y trompeta, voz); Agustín Scillone (guitarra eléctrica, bajo y coros); Vicente Chiodi (clarinete, saxo tenor y coros); y Bernardo Luppo (batería, percusión y coros).

Fundada en 1996, Facón grabó en su primera etapa tres discos emblemáticos: “Peleador” (1998), “Mundo caparazón” (1999) y “Adentro” (2003). La banda ha recorrido innumerables escenarios en ciudades como Azul, Olavarría, Mar del Plata, Tandil, La Plata, CABA, Lamadrid, Tres Arroyos, Villa Gesell y Laprida, entre otras del interior bonaerense, consolidando un público fiel y multigeneracional.

Tras un extenso impasse, Facón se reunió en septiembre de 2024 con sus fundadores Guillermo “Turco” Chiodi y Pieri Saldaño, sumando cuatro músicos más. Su regreso se concretó con un concierto a sala llena en el Teatro Municipal de Olavarría. Desde entonces, han deleitado audiencias en eventos como el Festival ISOCA, el Festival Cervantino de Azul, el Teatro de la Ciudad de Bolívar, el Aniversario de Olavarría, la Fiesta del Queso en Tandil, el Festival de la Creación en Lamadrid, “Casa SUIZA” en La Plata y el Festival San Horacio de Azul.