Fabio Herrera y Pedro Carignan se presentan en el ciclo “Cosas nuestras”

El ciclo “Cosas Nuestras” presentará a Fabio Herrera y Pedro Carignan este domingo 25 a las 21:00 en el Centro Cultural Mar de Fuegos (La Rioja y 11 de Septiembre), con un concierto dedicado a la música argentina contemporánea.

Cada enero, “Cosas Nuestras” propone un espacio para compartir músicos de distintas regiones y vertientes, compositores e intérpretes que aportan su mirada personal a la actualidad musical del país, vinculando lo sonoro con lo social, lo cultural y la geografía que habitan.

La propuesta reúne a artistas que asumen su identidad musical como un relato contemporáneo, interpretando obras propias y también composiciones de otros autores, siempre atravesadas por una impronta personal que dialoga con la innovación y las dinámicas culturales de la sociedad.

En esta fecha se presentará Fabio Herrera en guitarra y voz, junto a Pedro Carignan en contrabajo, con la participación del músico invitado Francisco Henrik, conformando un trío que recorrerá distintas texturas y climas de la música argentina actual.