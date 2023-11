Fabián “Conu” Rodríguez entregó su celular y su pasaporte: le prohiben salir del país

Fabián “Conu” Rodríguez, el funcionario de La Cámpora involucrado en la mega causa de espionaje ilegal, dijo hoy que no tiene nada que ver en la acusación de espionaje en su contra, al detectarse chats entre él y un agente inorgánico de inteligencia.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi había negado ayer la detención de “Conu” Rodríguez, y le impuso la prohibición de salida del país.

“No tengo nada que ver”, dijo a la prensa al ingreso en Comodoro Py. Allí dejó su celular y la clave para permitir el ingreso al aparato.

El funcionario está imputado en función de los chats que se encontraron entre el ex sargento de la Policía Federal Ariel Zanchetta, y donde aquel le encomendaba realizar tareas sobre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en lo que hace a espionaje ilegal.

El fiscal Gerardo Pollicita había pedido su detención, ya que cuando se allanaron sus oficinas en la AFIP, donde es funcionario, y su domicilio particular, “Conu” no estaba presente por lo que no se encontró tampoco el teléfono de uso diario.

Por ello se consideró que burló a la Justicia y se pidió su detención, pero el juez Marcelo Martínez de Giorgi la rechazó al considerar que no había cambiado el escenario desde el lunes cuando pidió un allanamiento sin detención alguna.

“Conu” Rodríguez junto con sus abogados Joao Nieto y Hernán Folgueiro se presentaron este viernes en los tribunales de Comodoro Py para hacer entrega de ese teléfono celular.

Fue ante los periodistas acreditados en Comodoro Py que “Conu” dijo “no tengo nada que ver” con las tareas de espionaje y explicó que el día del allanamiento él no estuvo presente porque tenía una cita médica programada.

El funcionario aportó su teléfono Samsung Galaxy S-20 Note con la clave correspondiente de patrón y dijo que aplicaciones como WhatsApp que pueden requerir verificación cada 15 días, él está dispuesto a brindarlas; así como lo hizo con la de la aplicación Telegram.

También entregó su pasaporte, ya que este jueves el juez Martínez de GIorgi le fijó la prohibición de salida del país.

Paralelamente, los abogados de “Conu” pidieron la devolución de algunos dispositivos secuestrados que según dijeron pertenecen a sus hijas, esposa y suegra.

Rodríguez por ahora está imputado y el juez también no hizo lugar a un llamado a indagatoria en lo inmediato algo que será apelado por Pollicita a la Cámara Federal así como la denegatoria de la detención que había solicitado.

Zanchetta es un ex policía que para el fiscal se ha transformado en un agente inorgánico de inteligencia y llegó a espiar a 1.200 personas, entre ellas jueces, políticos, periodistas y sindicalistas.

En octubre de 2022 fue cuando chateó con “Conu” y éste le hacía llegar información personal sobre la ministra Tolosa Paz.

