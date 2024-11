Fabbiani y el detrás del debut de Spreen: por qué lo puso, qué le preocupaba y qué le dijo Quinteros

En el Guillermo Laza, Riestra y Vélez empataron 1-1 en un duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga Profesional en una jornada histórica, donde se produjo el debut del streamer Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen. Luego del encuentro, Cristian Fabbiani confesó que en la previa charló con Gustavo Quinteros para comentarle que el joven iba a estrenarse profesionalmente.

En diálogos con Radio La Red, el Ogro afirmó que le avisó al entrenador del Fortín sobre la decisión que se había tomado con el influencer: “Lo de Spreen fue por única vez, no volverá a jugar. En la semana lo llamé a Quinteros para avisarle lo de Spreen. Le comenté que el chico iba a jugar y que no era una falta de respeto a Vélez”, aseveró.

Unos minutos después, Fabbiani charló mano a mano con TyC Sports, donde siguió contando algunas perlitas sobre esta jornada histórica: “Queríamos ganar el saque y cortamos rápido. A Riestra le sirve un montó el marketing con Spreen”. Luego, brindó detalles sobre la charla con el DT del equipo de Liniers: “Quinteros me pidió que Spreen juegue media hora”, manifestó.

Posteriormente, el ex delantero proporcionó particularidades sobre la petición que le hizo Riestra sobre todo este movimiento marketinero: “El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Me preguntó si era de inicio o a lo último. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo. Estoy feliz porque le sacamos un punto al punto jugándole de igual a igual”.

Luego de ello, fue consultado por las palabras de Braian Romero, futbolista de Vélez que afirmó que esta situación “es una falta de respeto al fútbol”. Sobre esto, Fabbiani exclamó: “Con Braian tenemos una relación muy linda. Yo respeto su opinión y no tengo por qué contradecirlo, pero esto es marketing”, analizó.

