Ezequiel y La Clave se presentan este domingo en el Parque de Mogotes

Ezequiel y La Clave regresarán a Mar del Plata mañana para presentarse en el Parque de Mogotes, dentro del Complejo Punta Mogotes, frente a los balnearios 8 y 9. El ingreso será con consumición mínima obligatoria para mayores de 15 años. La apertura del parque está prevista para las 18:00 y el show comenzará a las 22:30.

Con una trayectoria consolidada dentro de la escena de la cumbia, el grupo se posicionó como una de las bandas más convocantes del género, gracias a un repertorio que combina clásicos y composiciones propias que se han vuelto infaltables en fiestas y eventos de todo el país.

Ezequiel inició su carrera como cantante en La Clave Norteña, junto a músicos de amplia experiencia en la música tropical. En esa etapa grabó dos discos centrados en canciones de amor, y su álbum debut obtuvo la certificación de disco de oro, marcando el comienzo de su popularidad.

En octubre de 2006 comenzó su camino como solista y desde entonces recorrió escenarios de toda la Argentina, llevando su música a boliches, festivales y celebraciones donde sus temas se convirtieron en parte del repertorio clásico de la cumbia.

Actualmente, Ezequiel mantiene una fuerte conexión con nuevas generaciones. Participó del ciclo de streaming “Un poco de ruido”, donde reversionó “Si no es muy tarde” de Luciano Pereyra. El impacto de esa interpretación derivó en una nueva versión grabada junto al propio Pereyra.