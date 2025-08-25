Ezequiel Valdez y Hugo Fattoruso grabarán un disco en vivo en Mar del Plata

El destacado guitarrista Ezequiel Valdez y el legendario músico uruguayo Hugo Fattoruso se presentarán en Mar del Plata los días 9 y 13 de octubre a las 21:00 en Dickens Pub (Diagonal Pueyrredon 3817). Esta propuesta es parte de una gira por la provincia de Buenos Aires, que reunirá a ambos artistas en un proyecto que fusiona jazz y candombe, y será grabado para un próximo disco.

La agrupación está integrada por Hugo Fattoruso en teclados, Ezequiel Valdez en guitarra, Andrés Pellican en bajo, Federico Viceconte en saxo y Juan Martín Rodríguez en batería. Juntos, ofrecerán un repertorio que combina composiciones originales creadas en colaboración por Fattoruso y Valdez, junto a piezas de sus respectivas trayectorias solistas.

El concierto incluirá versiones de temas icónicos de OPA, la emblemática banda liderada por Fattoruso, reconocida como un hito en la música latinoamericana. Este encuentro musical destaca por su virtuosismo y la fusión de estilos, reflejando la identidad rioplatense con frescura y energía.

La gira recorrerá diversos escenarios de la provincia, llevando al público una experiencia única que celebra la unión de dos generaciones de músicos excepcionales.