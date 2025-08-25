«En el marco del proceso de planificación estratégica en materia de seguridad pública, y ante el compromiso de mantener niveles adecuados de cobertura territorial y operatividad policial, se verifica la necesidad de ampliar transitoriamente el universo de personas habilitadas para iniciar la carrera policial, mediante el incremento excepcional del límite máximo de edad para el ingreso», destaca la resolución firmada por Javier Alonso.Esta decisión permitirá que un mayor número de aspirantes puedan postularse para formar parte de la fuerza de seguridad provincial durante el ciclo 2025, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos, como aptitudes psicofísicas, haber terminado el nivel secundario, poseer domicilio real en suelo bonaerense y la aprobación de los procesos de selección y formación.
La decisión de extender la edad para ingresar a la Policía Bonaerense llega en medio de fuertes cruces entre las autoridades de seguridad provinciales y las nacionales.
Requisitos formales para la inscripción en la Policía
- Ser Argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción.
- Tener entre 18 y 29 años de edad.
- Poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires.
- Haber finalizado de cursar el nivel secundario, en los términos de la Ley N°13.688 o equivalente, conforme lo establece la reglamentación.
- Responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982 y su reglamentación.
- No registrar Antecedentes Penales (Provincia – Nación). (DIB)