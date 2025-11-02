“Expo Celebrar 2025” reunirá a pymes y empresas dedicadas a la organización de fiestas

El próximo domingo 9 desde las 14:00 se realizará la primera edición de “Expo Celebrar 2025” en el espacio Piaggine Sur (avenida De los Trabajadores 3909). Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a decenas de pymes y empresas marplatenses dedicadas a la organización de celebraciones, ofreciendo propuestas innovadoras para todo tipo de festejos.

La expo está pensada como una fuente de inspiración para quienes planifican bodas, cumpleaños de 15, recibidas, aniversarios, reuniones sociales o empresariales. Habrá degustaciones, sorteos, descuentos exclusivos y una amplia variedad de servicios para conocer de cerca: salones, catering, diseño, tecnología, fotografía, cotillón, papelería, souvenirs, arreglos florales, peinados, entretenimiento y shows en vivo.

“Si tenés una fiesta por organizar o simplemente querés explorar nuevas ideas, ‘Expo Celebrar’ puede ayudarte a concretar tus planes y descubrir la increíble variedad de profesionales que tiene nuestra ciudad”, expresaron los organizadores.

La propuesta busca visibilizar el talento local, celebrar la creatividad y fomentar el encuentro entre emprendedores y público. Una oportunidad para transformar cada evento en una experiencia única e inolvidable.