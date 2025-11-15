Explosión en Ezeiza: el comunicado de la empresa aledaña informó que no hubo heridos de su personal

La empresa lindera al polo industrial de Carlos Spegazzini, en donde ocurrió la explosión y posterior incendio en Ezeiza, sostuvo que no hubo heridos del personal entre sus trabajadores.

En el comunicado al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, sostuvieron: “Queremos informarles que el incendio ocurrido ayer en un predio lindero a nuestra planta de Carlos Spegazzini no involucró a Sinteplast y no hubo heridos entre nuestro personal”.

Sin embargo, señalaron:isyg9g “Sí se registraron daños estructurales por la onda expansiva, y ya estamos trabajando con todo nuestro equipo para avanzar con la evaluación completa y garantizar que el flujo de nuestra cadena de abastecimiento se mantenga lo más normal posible”.

“Ante cualquier novedad, los mantendremos informados siempre por canales oficiales. Gracias por la comprensión y el acompañamiento”, cerró el escrito que busca llevar tranquilidad en medio del caos.