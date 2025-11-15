Explosión en Ezeiza: 10 preguntas y 10 respuestas tras el desastre en el Polo Industrial

La Municipalidad de Ezeiza emitió un comunicado oficial a las 6:15 de la mañana con la actualización del estado de situación sobre el incendio de grandes proporciones en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini.

Según supo Noticias Argentinas, el informe confirma que la empresa Iron Mountain es una de las afectadas por las llamas y aclara el origen de la densa nube de humo negro.

Aquí, 10 preguntas y 10 respuestas clave según el parte oficial:

1. ¿Dónde y cuándo comenzó el incendio?

El fuego habría comenzado aproximadamente a las 21:00 horas del viernes en la planta de la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. El municipio aclaró que la empresa «cuenta con planos aprobados y habilitación vigente».

2. ¿Hay víctimas fatales o heridos graves?

No. El comunicado oficial de las 6:15 hs. informa que fueron trasladados 8 personas al Hospital de Ezeiza (2 efectivos policiales y 6 civiles). Afortunadamente, «todos se encuentran fuera de peligro».

3. ¿Qué empresas fueron afectadas?

El incendio se extendió a varias empresas linderas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

4. ¿Cuál es el mayor riesgo en este momento?

El operativo de los cuerpos de Bomberos se centra actualmente en proteger a la empresa Flamia, la cual «almacena productos altamente inflamables», para evitar una mayor propagación.

5. ¿Corren riesgo Sinteplast o Molinos Cañuelas?

No. El parte oficial indica que empresas como Sinteplast y Molinos Cañuelas, que también manejan materiales inflamables, «se reportan fuera de peligro en este momento».

6. ¿Cuándo van a apagar el fuego?

El operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Se prevé que las tareas de extinción podrían prolongarse entre 24 y 36 horas más.

7. ¿El aire está contaminado? ¿La nube es tóxica?

Oficialmente, no. El municipio informó que «al momento, no se detectan signos de propagación de contaminación química en el aire». Tampoco se recibieron llamados por síntomas de intoxicación en la población.

8. Si no es químico, ¿por qué la nube de humo es tan negra?

La «densa nube negra visible» es el resultado de la «combustión de neumáticos en la planta de Larroca Minera».

9. ¿Qué calles o autopistas están cortadas?

La Autopista Ezeiza-Cañuelas permanecerá cerrada en ambos sentidos (desde Ezeiza hasta Spegazzini) «hasta nuevo aviso». Se pide evitar la zona para no entorpecer las labores de extinción.isyg9g

10. ¿Se sabe qué originó la explosión?

Todavía no. Las autoridades informaron que «aún no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio y la detonación».