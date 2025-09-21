Expensas en alza: “Superaron con creces la inflación y la morosidad ya llega al 16%”

El vicepresidente de la Asociación Civil de Administradores Profesionales de Propiedad Horizontal (ACAPPH), Cristian Tetamanti, advirtió que las expensas en los consorcios se dispararon muy por encima de la inflación, golpeando de lleno a los propietarios e inquilinos. Según señaló, la quita paulatina de subsidios a la energía y los incrementos salariales que superaron las tasas inflacionarias explican la fuerte suba en las liquidaciones mensuales.

“Se han quitado los subsidios a lo que es la energía paulatinamente, se han incrementado por encima de la inflación los aumentos salariales y eso hace que a fin de mes las liquidaciones de gastos tiendan a la suba”, detalló Tetamanti por Radio Rivadavia.

El panorama se agrava con el crecimiento de la morosidad. “A lo largo de todo el 2025 estuvo entre un 15 y un 16%, y eso es un número que se mantiene. Ha subido cinco o seis puntos respecto de 2023 y 2024”, señaló. Frente a este escenario, los administradores se ven obligados a actuar con mayor rapidez: “Hoy se pide que los administradores sean mucho más expeditivos a la hora de iniciar juicios ejecutivos”.

No obstante, el dirigente dejó un mensaje alentador: destacó la tarea de los organismos de control de la Ciudad de Buenos Aires, que están trabajando para reducir costos y mejorar la gestión de los consorcios. “El doctor Trulzi, director de Defensa al Consumidor, y el coordinador del Registro Público de Administradores, Diego Sarabarruz, están fomentando con distintos sectores de la propiedad horizontal medidas que ayudan a resolver problemas consorciales y bajar costos. Eso nos parece muy interesante y orientador”, valoró.

“Es bueno para la economía de los consorcistas, ni más ni menos”, concluyó Tetamanti.