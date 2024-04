Éxodo desde Mar del Plata y la Costa Atlántica: Hasta motochorros en al Autovía 2; Promedio 6 Hm/h. nunca visto

Colapsó la autovía de la Ruta 2. Automovilistas están varados hasta en la Ruta 11, Buscan opciones a través de ruta 226. Más de 12 horas en la ruta llegan sólo a Dolores. Los turistas adelantaron su regreso a partir de la mañana de hoy. Las alternativas son peligrosas y no son garantías a los automovilistas. Los “banquineros” son un peligro. No se registraron accidentes de importancia hasta el momento. La ausencia policial brilla por su ausencia. Mayor consumo de nafta debido a las demoras y motores en marcha. Tráfico de la segunda quincena de enero. Los servicios ferroviarios al borde de su funcionamiento. No circulaban camiones por las restricciones. (Noticia en desarrollo)

