Exito renovado: las “Guerreras doradas” regresan con su musical

Las “Guerreras doradas” regresarán a Mar del Plata con su espectáculo musical el próximo miércoles 14 a las 20:30 en el Teatro Radio City (San Luis 1750), luego de un 2025 con más de 100 funciones agotadas y 2600 entradas vendidas en su última presentación en la ciudad.

La propuesta inicia con un mundo amenazado por la oscuridad y tres jóvenes enviadas para protegerlo. Bajo esta premisa se desarrolla “Guerreras doradas”, un show que invita a grandes y chicos a vivir una aventura cargada de ritmo, emoción y mensajes inspiradores.

La historia sigue a tres artistas que descubren que su misión va más allá del escenario: deben defender la esperanza y la alegría de todos. Con coreografías enérgicas, canciones vibrantes y vínculos que se ponen a prueba, las protagonistas enfrentan a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

El espectáculo destaca valores como la confianza en uno mismo, la autenticidad, la amistad y el trabajo en equipo, reforzando la idea de que cuando las personas se muestran tal cual son y confían en quienes las rodean, ninguna oscuridad puede vencerlas.

Convertidas en un fenómeno global, las “Guerreras doradas” suman miles de seguidores en plataformas digitales y continúan inspirando a nuevas generaciones con historias de coraje, superación y compañerismo. Ahora, el público marplatense podrá reencontrarse con esta experiencia en vivo, que combina música, emoción y un mensaje positivo para toda la familia.