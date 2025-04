Exigen limpieza de microbasurales en elo Barrio Etchepare

A partir de un proyecto de comunicación, el concejal Diego García de Unión por la Patria, solicita al municipio que se realice el mantenimiento y la limpieza de los microbasurales ubicados en diversas calles del Barrio Gabriel Etchepare.

Esta iniciativa surge luego de numerosos reclamos por parte de los vecinos del lugar, quienes denuncian la acumulación de basura a cielo abierto en distintas intersecciones del barrio: Rio Negro, desde Portugal a Colombia, Berutti, en la intersección con Portugal, y Venezuela, entre Rio Negro y Santa Cruz.

“ La falta de recolección diaria de los residuos no solo degrada la calidad de vida de quienes viven en el lugar, sino que también representa un grave riesgo para la salud pública, favoreciendo la aparición de plagas, malos olores y potenciales focos de infección ”, afirma el edil.

El proyecto remarca, entre otras cosas, lo caro que se paga en General Pueyrredon el servicio de recolección de residuos: más de $50.000 millones proyectados para el 2025 y el 20% del gasto total del presupuesto del año anterior. A esto se le suma el pésimo servicio que es denunciado constantemente en casi todos los barrios de la ciudad, “ no se puede justificar un gasto tan elevado cuando hay barrios enteros donde el servicio brilla por su ausencia ”, sostiene García, y agrega: “ los vecinos del barrio cumplen con el pago de las tasas municipales, ¿por qué no pueden contar con un servicio acorde? ”.

Por otra parte, en el expediente se destaca que los reclamos que han sido realizados a la línea telefónica 147 no han obtenido ninguna respuesta, “ siendo más de 11 la cantidad de veces que se han denunciado estos microbasurales ”.

“ Nos vemos en la obligación de presentar este tipo de proyectos, los canales para reclamar están pero claramente no funcionan, ¿cómo puede ser que un vecino de nuestra ciudad denuncie el mismo hecho más de 11 veces? Este es el estado poco inteligente del que venimos hablando, hay que recordar que los recursos que se gestionan pertenecen a los marplatenses y batanenses, y esto implica que los servicios públicos deben ser de la mejor calidad posible ”, finaliza Diego.

El proyecto, presentado este martes en el Concejo Delibearante, puntualmente solicita el mantenimiento y la limpieza de los microbasurales, y esperará por su tratamiento en comisiones.

LINK AL PROYECTO: https://drive.google.com/file/d/1zrBUonGDVKO36Tn-LDk9CCAvsvpYbsMd/view?usp=drive_link