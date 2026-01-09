Eurema y Warped protagonizan una nueva noche del ciclo “Summer rock”

La segunda fecha del ciclo de verano 2026 “Summer rock” se realizará este domingo 11 a las 21:00 en Cervecería Smith (Libertad 7143), con la presentación de dos bandas jóvenes de la escena rock marplatense: Eurema y Warped.

Por un lado, se presentará Eurema, agrupación formada por los hermanos Guido y Milton Valdés, nacida en 2024 y con una marcada impronta en las bases clásicas del rock. Su propuesta musical recorre géneros como el rock and roll, el blues, el rock pop y el rock alternativo, con influencias que van desde los años 50 y 70 hasta el rock contemporáneo.

La banda está integrada por Guido Valdés en voz, Milton Valdés en guitarra, Daniel Valdés en bajo y Demián Lavanchy Bohé en batería, conformando un proyecto que combina tradición y búsqueda sonora actual.

También será parte de la noche Warped, una banda emergente de rock integrada por jóvenes músicos de entre 14 y 18 años, quienes se conocieron en 2023 en un instituto de música y decidieron transformar una pasión compartida en un proyecto artístico colectivo.

El grupo está conformado por Celina en voz, Julia en bajo, Leonel y Fausto en guitarras, y León en batería. Su repertorio incluye clásicos del rock en inglés, con el objetivo de continuar sumando experiencia en escenarios, ampliar su repertorio y proyectar, a futuro, la presentación de composiciones propias.