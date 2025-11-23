Estudiantes y un pasillo de espaldas que representa a los hinchas del fútbol

Los jugadores de Estudiantes de La Plata protagonizaron uno de los momentos más importantes de los últimos años en el fútbol argentino, al cumplir con el pasillo pero dándole la espalda en los playoffs del Torneo Clausura a sus oponentes de Rosario Central, que recibieron un vergonzoso título regalado e inventado por la AFA.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, todo comenzó el jueves pasado, cuando la AFA designó (palabras utilizadas por ellos mismos) a Rosario Central como Campeón de Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

En este contexto, Estudiantes fue uno de los clubes que expresó en las redes sociales su repudio ante esta situación, a lo que la AFA contestó obligando a sus jugadores a hacer un pasillo para Rosario Central, cuyos jugadores y dirigentes se encuentran en una realidad paralela en la que sienten orgullo por este título inventado. Esto vino de la mano con la provocación y la burla del tesorero/patotero en X de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

Además, el séquito de chupamedias profesionales de Claudio “Chiqui” Tapia, hoy todopoderoso en al AFA, salió en su defensa. Un claro ejemplo de esto fue el barrabrava devenido en presidente de Almirante Brown, Maxy Levy, con tweets como “La AFA unida jamás será vencida”. O el club del poder en el ascenso, Deportivo Madryn, que le paga el alojamiento a árbitros y dirigentes de la AFA y cuyo presidente le confesó a la Agencia Noticias Argentinas que con Tapia y Toviggino todo se les hace “más fácil”.

Estudiantes aceptó el pedido de la AFA, pero con una verdadera declaración de guerra: sus jugadores le dieron la espalda a los de Rosario Central, algo que fue festejado por los verdaderos hinchas del fútbol, por aquellos que hoy se lamentan por la Primera División con 30 equipos, la Primera Nacional con otros 36, los robos descarados en el ascenso y la pérdida de prestigio gracias a la cantidad de torneos ridículos que hay. Solo para hacer un repaso, el año que viene se disputarán ocho torneos: el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, el Campeón de Liga, la Supercopa Argentina, la Copa Argentina, la Supercopa Internacional, el Trofeo de Campeones y la Recopa de Campeones.

El descontento ya no lo oculta nadie. El desastre que es el fútbol argentino gracias a la impunidad del “Chiqui” Tapia y de los dirigentes que le aceptan todo con tal de obtener algún beneficio está terminando con la paciencia de los hinchas.

Esto se ve reflejado incluso en la vandalización a varios murales en honor al Mundial 2022 ganado por la Selección argentina, por las acusaciones a la mayoría de sus jugadores de ser cómplices de Tapia. En este sentido no se salvan ni siquiera Lionel Messi o Rodrigo de Paul, apuntados por los clásicos mates con el presidente de la AFA antes de cada partido.

Habrá fanáticos de este deporte que quieran más o menos a Estudiantes de La Plata, pero lo que hizo hoy el “Pincha” ante Rosario Central representó a la perfección lo que sienten aquellos que aman al fútbol.