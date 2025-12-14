Estudiantes, campeón del Torneo Clausura por penales tras una dramática final con Racing

¡Estudiantes de La Plata se consagró campeón del fútbol argentino! Este sábado, derrotó a Racing en los penales (5-4), tras un emocionante partido que terminó 1-1, y se coronó con el Torneo Clausura 2025.

Desde el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, los dirigidos por Eduardo Domínguez se impusieron ante los de Gustavo Costas e hicieron historia.

Además de haber conseguido su 12° estrella a nivel local, el Pincha logró una histórica clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Desde el primer tiempo se pudo notar la intensidad que iba a tener el partido. A pesar de que los 45 minutos no fueron los esperados, todo terminó de explotar en el segundo tiempo.

Sobre el final, Maravilla Martínez metió un golazo que ilusionó a todo el pueblo de Avellaneda, que se sentía campeón. Sin embargo, en los minutos añadidos, Guido Carrillo empató todo y el partido se fue al alargue.

En ninguno de los dos tiempos del tiempo suplementario lograron sacarse diferencias, por lo que todo se definió desde los doce pasos, desde el tiro penal.