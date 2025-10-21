Esto es historia: El Estadio José María Minella vivirá para siempre en un documental imperdible

Es un documental histórico. Felizmente se les ocurrió hacerlo a Cristian Serio y Jorge Jaskilioff. Va a causar un impacto fuerte, porque tiene un carácter de documental histórico. No va a desaparecer, merced a esta obra, tal cual fue concebido.

Por qué se eligió a Mar del Plata y no a Corrientes o a Tucumán como sub sede para el Mundial de Fútbol 1978 ?

En qué estadio se inspiraron los arquitectos para diseñar un techo “voladizo” para aquel estadio Ciudad de Mar del Plata , hoy José Maria Minella ?

Cuál gestión Municipal mantuvo mejor la estructura de este estadio ?

Cuántos y cuáles hechos trascendentales fuera del fútbol se vivieron en el Minella? Qué secretos guarda que saldrán a la luz en pocas horas , antes que el 5 de noviembre se hagan cargo los nuevos dueños llamados Minella Stadium S.A. ?

Todo ello y más en un verdadero documento que quedará para siempre, tendrá su estreno este jueves (23 de octubre ) a las 18.00 con entrada gratuita , por orden de llegada, con un alimento no perecedero en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, como parte del ciclo Más Cine Nacional : LA HISTORIA DEL MINELLA por Cristian Serio y Jorge Jaskilioff.

«Presentaremos los capítulos 1, 3 y 5 de los 7 que tiene esta Docu Serie, que produjimos desde 2022 y que hoy ya podemos decir que la tarea está cumplida. Comienza todo el 10 de octubre de 1975 con la excavación de los palos para enclavar el estadio y hasta la apertura de sobres de la licitación por parte del Municipio de Gral. Pueyrredón incluido en las imágenes . Son más de 50 testimonios y 4600 horas de edición”. ( Cristian Serio)