“Este video quedara en la historia”: la euforia de Momo con Ignacio Vázquez tras eliminar a River

La clasificación por penales de Platense, eliminando a River, dejó exultante el popular streamer Gerónimo “Momo” Benavides, fanático del “Calamar”, que no dejó pasar la chance de elogiar a su capitán, Ignacio Vázquez.

El capitán del “Marrón” fue uno de los más enojados con el árbitro Yael Falcón Pérez por el escandaloso final que derivó en el agónico empate del “Millonario”.

En este sentido, durante el sorteo previo a los penales, Vázquez tuvo una reacción poco habitual: nunca miró a la cara al árbitro. Quizás por estar ofendido o simplemente para contenerse de decirle algo que le pudiera costar una sanción severa, pero al futbolista se lo vio siempre como ignorando al referí.