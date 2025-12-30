Este verano regresa “Molly Bloom” con Cristina Banegas

El 13 de enero a las 21:30 se presentará en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) la obra “Molly Bloom”, interpretada por Cristina Banegas y dirigida por Carmen Baliero.

Basada en un texto de James Joyce, “Molly Bloom” es un monólogo que retrata a una mujer mayor que, durante una noche de insomnio, repasa su vida entre recuerdos, emociones, canciones, enojos y deseos. La protagonista canta, evoca melodías, se conmueve, se ríe y se erotiza, en un recorrido íntimo y sin censura.

La propuesta escénica se centra en la musicalidad del pensamiento de Molly: una voz que traduce y expone la privacidad más profunda, el erotismo, las fantasías, las teorías sobre los hombres y el amor, y la libertad con la que la protagonista transita su desvelo.

La obra cuenta con dirección de Carmen Baliero y con una adaptación realizada por Ana Alvarado, Cristina Banegas y Laura Fryd.