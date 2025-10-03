Este sábado, nueva fecha de “El rock a buen Puerto”

El ciclo “El rock a buen Puerto” presentará este sábado 4 a las 21:00 a las bandas marplatenses Improvisto Rock y Efímeros en la Sala Laureti (Centro Comercial del Puerto, local 9).

Improvisto Rock es una banda formada en 2006 y referente del rock pesado en Mar del Plata. Está conformada por los músicos Nelson Puliti, Inti Martínez y Javier Di Mauro.

Por su parte, Efímeros es una agrupación integrada por cuatro jóvenes con una pasión compartida por la música, que se reunieron en mayo para ensayar y perfeccionar su sonido. La banda está formada por Franco Oviedo, Agustín Redivo, Polina Petrunia y Thiago Zorrilla.