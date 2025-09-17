Este jueves quedará inaugurada una nueva edición de la “Usina de arte”

Este jueves 18 a las 18:30 se inaugurará la muestra anual “Usina de arte” de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro en los diversos espacios del Teatro Auditorium. La exposición, de entrada libre y gratuita, podrá visitarse de martes a domingo, de 15:00 a 19:00, hasta el 30 de septiembre.
En su vigésima cuarta edición, “Usina de arte” presenta los trabajos de estudiantes de todas las carreras y talleres de extensión de la Escuela Martín Malharro, una institución pública dedicada a la formación de profesionales y docentes en artes visuales.
La muestra reúne obras de todas las disciplinas impartidas en la institución, incluyendo Diseño Gráfico, Escenografía, Ilustración, Realizador en Artes Visuales, Profesorado de Artes Visuales, Fotografía y Realizador en Artes y Medios Audiovisuales, abarcando todos los niveles de formación.