Este jueves en la Sala Piazzolla se verá una serie documental sobre el Estadio Minella

Este jueves 23 a las 18:00 se proyectarán tres capítulos de la serie documental “El Minella, la historia del Estadio”, realizada por Cristian Serio y Jorge Jaskilioff, en el marco del ciclo “+Cine Nacional”. La función, de acceso gratuito, se llevará a cabo en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280), y se solicita a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero destinado a instituciones y comedores barriales de la ciudad.

Esta producción audiovisual explora los 50 años de vida del Estadio José María Minella, un ícono del deporte marplatense que debutó en el Mundial de 1978 el 2 de junio de ese año.

Construido a contrarreloj durante casi tres años para albergar el evento internacional, el recinto se consolidó como símbolo máximo de la región, pero su brillo inicial dio paso a una precariedad estructural progresiva, culminando en la clausura de la platea techada en 2021.

La serie desentraña las razones por las que ninguna administración priorizó su mantenimiento, transformando un coloso brillante en una estructura de riesgo y un monumento oxidado. Más allá del fútbol, recitales y momentos épicos, “El Minella, la historia del Estadio” revela la memoria de una ciudad atrapada entre su gloria pasada y el patrimonio que se desvanece.

El documental destaca por su acceso exclusivo a material inédito y más de 50 testimonios que radiografían la trayectoria del estadio.

Fuente: www.funcinema.com.ar