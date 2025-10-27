Este jueves en “+Cine Nacional” se proyectará el “El documental del 10”

Este jueves 30 a las 18:00 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280) se proyectará “El documental del 10”, dirigido por Lucas Costa, como parte del ciclo “+Cine Nacional”. La función será con entrada gratuita, proponiendo al público colaborar con un alimento no perecedero destinado a instituciones y comedores barriales de Mar del Plata.

La película, de carácter independiente, reúne a más de 40 artistas que reflexionan sobre el impacto de Diego Maradona en sus obras y en sus vidas. Con un enfoque cultural y testimonial, “El documental del 10” propone una mirada colectiva sobre la figura del Diez, ícono popular y símbolo de identidad.

Entre los participantes se destacan Andrés Ciro Martínez, Las Pastillas del Abuelo, Jairo, La Sole, La Beriso, Los Cafres, No te Va a Gustar, Zorrito, Eduardo Sacheri, Hernán Casciari, Gaby Rocca, Víctor Hugo Morales, Palito Ortega, Alejandro Apo, Alejandro Romero, Felipe Pigna, Dante Spinetta, Magui Aicega y Pablito Lescano, entre otros.

La charla previa estará a cargo de Guillermo Blanco (periodista, escritor y ex jefe de prensa de Maradona en Napoli), Vito Amalfitano (periodista, escritor y actual director del Teatro Auditorium), Mario Gianotti (docente, periodista, escritor) y Carlos Tolosa (fotógrafo, docente, escritor), quienes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre el legado de Maradona.

La producción general es de Damián Originario, realizador del documental “Stud Free Pub, una buena historia”, centrado en el rock argentino de los años 80.

Fuente: www.funcinema.com.ar