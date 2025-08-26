Este jueves el ciclo “+Cine Nacional” proyectará “Bajo naranja”

El ciclo “+Cine Nacional” proyectará este jueves 28 a las 16:00 en la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) la película “Bajo naranja”, dirigida por Michael Taylor Jackson.

Esta propuesta ofrece entrada libre y gratuita, invitando al público a colaborar con un alimento no perecedero para instituciones y comedores barriales.

Bajo naranja narra la historia de un mochilero californiano que viaja a Buenos Aires para homenajear al pirata argentino que conquistó Monterrey, California, en 1818. En su travesía, se ve envuelto en una relación poliamorosa con un grupo de jóvenes actores que planean secuestrar al embajador de Estados Unidos.

La película cuenta con las actuaciones de Sofía Gala Castiglione, Vera Spinetta, Bel Gatti, Gianluca Zonzini y el propio Michael Taylor Jackson.

Fuente: www.funcinema.com.ar