Este domingo quedará inaugurado el 9° Festival de Teatro Independiente

El 9° Festival de Teatro Independiente se llevará a cabo a partir de este domingo 14 a las 19:00 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), organizado por la Asociación de Trabajadores de Teatro de la Región Atlántica (ATTRA). Presentará 20 obras de elencos locales en diez salas del circuito no comercial, con entrada a contribución solidaria.

Durante la inauguración oficial el público podrá disfrutar de intervenciones artísticas en la plazoleta y el café de la sala, seguidas de la función inaugural con “Tragedia en Cremona”, una versión clown de “Romeo y Julieta” dirigida por Massi Mena.

La sinopsis de la obra describe: “En Cremona, escena de la acción, dos familias de rango y calidad, renuevan viejos odios con pasión, y manchan con manteca la ciudad, la Provincia y la Nación”. En esta adaptación, las familias enfrentadas son Los Fagnani y Los Terrabucci, mientras Conito y Vicenta desafían los conflictos con su historia de amor.

El elenco está compuesto por Luana Awka Lustó, Liliana Juárez, Willy Uriarte, Gabriela Dei-Cas, Ayrton Bahiano Olguin, Vanesa Schub, Walter Martinez, Milagros Gómez, Luis Maria Páez, Romina Morales y Maria Dolores Perata.

Desde su creación en 2017, el Festival de Teatro Independiente surgió como un acto de resistencia frente a las políticas de ajuste y la reestructuración del CPTI entre 2016 y 2019. Su objetivo es promover la participación, difusión y reconocimiento del teatro regional. Organizado de manera colectiva y autogestionada, el festival propone entradas a contribución solidaria. Las reservas para todas las funciones pueden realizarse a través de la página web www.attra.ar.

El festival continuará durante los últimos dos fines de semana de septiembre en diversas salas del circuito no comercial de Mar del Plata, como el Centro Cultural América Libre (20 de Septiembre 1719), El Club del Teatro (Rivadavia 3422), El Galpón de las Artes (Jujuy 2755), El Séptimo Fuego (Bolívar 3675), El Telón (España 1839), La Bancaria – Sala Arturo Jauretche (San Luis 2069), La Maga (España 1745), Liberart (Moreno 2742), Mar de Fuegos (La Rioja 1208) y Teatro Dúo (25 de Mayo 3349).