Estatales nacionales en alerta porque se vencen 70.000 contratos el 31 de diciembre

Los números del ajuste en el Estado

Desde la asunción de Javier Milei, 59.924 personas fueron desvinculadas, entre empleo centralizado, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, empresas estatales y entes de todo tipo. De acuerdo a los datos oficiales, si se compara octubre de 2025 con el mismo mes del año pasado, el achicamiento en la administración pública fue de 25.417 trabajadores.

Según datos del Indec, en octubre la planta pública -incluyendo empresas y sociedades estatales- contaba con 285.570 trabajadores. La cifra llegó a superar los 350.000 a mediados de 2023, para luego descender hasta el nivel actual.

A este 17% de ajuste que hizo en los dos años de gestión, el Gobierno pretende sumar otro 10% en los primeros meses de 2026, a través de la no renovación de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones. Aunque los gremios creen que la cifra puede ser mayor, sobre todo por el nivel de precarización.

A partir del año que viene, el foco libertario se desplazará hacia organismos descentralizados. Entre los entes en la mira figuran el Conicet, el Indec, la Oficina Anticorrupción, la Anses, el INTA, el INTI, el Enargas, el Enacom, el ENRE, el ARCA y la Archivo General de la Nación, entre otros.

Además de despidos, se prevé eliminar duplicaciones funcionales y suprimir áreas que consideren redundantes. Asimismo, se evalúa avanzar sobre registros de automotores y plantas de empresas estatales que podrían privatizarse.