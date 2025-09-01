» Estamos últimos y soy el único responsable, pero no pienso renunciar ante un resultado adverso «(Vázquez -DT de Alvarado- )

El DT de Alvarado, Marcelo Vázquez dialogó esta tarde por la 90.5 Radio Éter MdP y por el canal de youtube@golesdemedianoche al regreso de Salta, donde su equipo cayó por 3 0 con Gimnasia y Tiro, y quedó último en la zona A de la Primera Nacional a falta de 5 fechas.

El entrenador hizo autocrítcia señalando que ” el responsable número 1 soy yo. No volvería a plantear el partido como lo hice. “

Ante la consulta de su continuidad si padeciera un revés el lunes próximo , de local ante Dep Maipú de Mendoza, Vázquez aseguró que ” Estoy convencido del trabajo. NO PIENSO EN IRME, pero si la dirigencia de Alvarado, como sucede en todos los clubes pensaran en que uno se tiene que ir, los técnicos siempre tenemos la valija a medio hacer en el fútbol argentino”.

