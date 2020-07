Estamos asistiendo al velorio de la prensa gráfica

La caída de la prensa gráfica no se detiene y sobre esa crisis avanza la modernización tecnológica que abre pasos a portales de noticias digitales. Resulta cada vez más difícil hallar canillitas y ya simplemente es una Odisea encontrar quioscos abiertos que los expendan. La caída en la circulación y de la pauta publicitaria, vuelve insostenible los productos tan cual se los ha conocido, es un fenómeno mundial.

El tema fue abordado por Jorge Lanata con el periodista Julio Ernesto López en el programa “Lanata sin filtro” que se emite por Radio Mitre.

López :“Hablo con gente que conozco en América Latina que trabaja en medios, uno de ellos en la casa editorial El Tiempo, que es el diario más grande que hay en Bogotá, en un puesto ejecutivo, es como La Nación pero de Bogotá, me dice me llamaste justo, “es mi última semana”.

“Llamo a otros más y están en la misma situación, empiezo a relevar un poco con más diarios de América Latina y la situación es bastante complicado para los medios. Se estima que a mayo habían perdido el trabajo 400 personas, entre lo que es México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, pero se da porque el periodismo hoy es una actividad donde hay mucho free lance y gente tercerizada, el puesto fijo es escaso hoy en día contratado full time. Esta cifra es bastante fuerte”

Se refirió al diario El Espectador de Bogotá “Cano que es el director del diario El Espectador, el hijo de Guillermo Cano, el que mandó a matar Pablo Escobar en un atentado: El Espectador es el Washington Post de Colombia, su director fue muerto en la época pesada de Colombia.

Recuerdo contó Lanata, “fui a dar un curso de redacción en el espectador en Colombia, uno de los alumnos murió. Quedó todo el curso, pero el escritorio del pibe quedó vacío. Lo habían matado por hacer una nota contra los narcos, acá te amenazan, pero allá te limpiaban sin pensarlo un segundo”

López: En ese diario, hará 3 o 4 años tuve una reunión con los hijos de Cano, cuando estaban dando una serie de Pablo Escobar que la estaban viendo todos El Patrón del Mal. Cuando viajo al diario me reciben los Cano, los miro y digo ustedes son los hijos del director:

.- Me dicen sí, me agarró una cosa en el pecho, recibieron hasta bombas fue un desastre, pasan a ser semanario y dejan de imprimir.

Lanata “Tiene que ver con lo que pasará con la cultura de la lectura de la información, es un poco lo que discutíamos el otro día, para los diarios hoy, lo único que es negocio es salir un día por semana. Dos días como hace Perfil no tiene mucho sentido económico, hablo de plata no de otra cosa”

López: “Porque es cuando más venden la poca publicidad que todavía les queda a los diarios hoy, incluidos Clarín y La Nación, etc. Pierden plata los días de semana, son un diario y tienen que seguir saliendo. Esto de que pierden plata no es de ahora, viene pasando hace 7 u 8 años que empezaron a perder plata, la única ecuación posible era limitar los días. Esto pasa porque al haber cuarentena esto es peor, ahora ni hablar, no pueden resistir el diario”.

Lanata: “Es lo que pasó con las revistas. Se terminaron las revistas, no sé cuál va a sobrevivir cuando salgamos, quizás ninguna, se aceleró el proceso”.

López. “Todos los países están aplicando leyes para proteger el trabajo, pero para darle una cifra, en Perú se habla de 60 puestos perdidos, 37 periodistas muertos por Covid en Perú, es un desastre, en Chile hay 70 despidos, en México Televisa anunció 40 despidos. Las medidas de protección del empleo que proponen los gobiernos con insuficientes”

“Qué pasa en números puntualmente. La pauta publicitaria cayó un 70 % a nivel regional, va a empeorar y se cae. La pauta anual no se puede cumplir, ni hablar de la mensual. Para que todos entendamos la caída regional del 70 %, en Argentina se habla del 80 %, de caída en pauta, representa entonces 50 y 60 % de los ingresos de un medio, es la mitad del dinero que recibe un medio, esa mitad cayó el 80 %”.

Lanata “Después viene la caída de circulación, que es la otra parte del ingreso que es un 50 %. Estamos asistiendo al velorio de la prensa gráfica, es así, va a llevar un tiempo pero es así. Y también asistimos a la devastación de los puestos laborales a todo nivel de la prensa, porque el digital tampoco lo compensa”.

“Tiro el papel y me quedo con la parte digital, y es otro problema para los diarios porque nunca aprendieron a ser digitales, estamos en la transición”.

“Hay algunos que de hecho lo están haciendo cada vez mejor. La Nación digital me parece muy buena, entro porque soy periodista, si fuera lector no sé si lo haría. Entro más a otros, a otras páginas de internet que son como dicen ustedes nativos digitales. No que se transformaron a digitales”

¿Cómo sostenerlo cuando no tienes medios de ingresos?

A lo largo de la historia en Página 12, me pasó al comienzo. Lo bancamos con venta antes que con publicidad. Pero nunca fue la publicidad algo fuerte en Página 12, lo bancamos porque vendíamos bien”.

“En internet hubo varios proyectos colaborativos, hay varios en distintos lugares, periodistas o grupo de periodistas que le dicen a la gente vamos a investigar a x nos va costar más o menos esto, necesitamos la plata y la gente la pone”.

A lo mejor el futuro del periodismo sea una especie de hecho a medida apoyado por el público que lo tenga que bancar, vos queres leer esto en serio o queres leer las boludeces que dicen siempre, los presionan y no dicen un carajo”.

“Si quieres leer esto nos va a costar, porque esto es la vida”

“Hay una postura que le cuesta al periodismo, hablar del ingreso, de decir tenes que comprar una suscripción. El periodismo de calidad cuesta dinero, mandar a alguien en avión, tener un editor, un camarógrafo, asistente, productor, los correctores desaparecieron. Tiene que ver con el proceso industrial, los carros a caballo desparecieron cuando llegó el auto.

“Los armadores en los diarios en offset lo armaban en astralones, donde se ponían tiritas de papel que iba escribiendo los armadores y se pegaba con Plasticola, esos tipos también desaparecieron, no hay más armadores porque no hacen falta”.

¿Estamos seguros que la gente quiere periodismo de calidad? Es otra pregunta y tengo la duda.

¿Si hay un público para noticias escritas pagas? si eso no existe, el periodismo de calidad desaparece. Los que están más complicados con el negocio son los que hacen periodismo gráfico.

“El diario en papel terminó, quedarán 10 años, como muchísimo. Quedará reducido a lo que es un libro, un objeto, habrá gente que lo seguirá haciendo, nosotros hasta que nos muramos. Yo dejé de leer hace dos años los diarios en papel y compraba tres o cuatro por día, hasta que dejé de hacerlo”.

López: “Hubo 2 golpes terribles. Cuando empezó la cuarentena, el aislamiento, se difundió la noticia que terminó siendo una fake news: de que el papel del diario podía transmitir el coronavirus, se dijo como una verdad durante 2 o 3 días, luego lo aclararon pero algunos nunca leen la aclaración.

Y además, súmale que varios quioscos de diarios cerraron. La gente mayor, que es además la que más consume el diario en papel, canceló las suscripciones. ¡¡¡No lo traigas más y sí, le tengo miedo porque contagia el coronavirus!!!

Y se quedan con la noticia original. Súmale que muchos quioscos de diarios cerraron un mes o dos meses y a los pocos que quedaban leyendo el diario en papel, lo empujaron a dejar de leerlo. Cerraron más de un puesto de diario

El agujero es muy grande, muy grande, al caer el 80 % del 50 % del ingreso de un medio, el agujero es muy grande, incluso aunque te olvides del formato papel, de la prensa gráfica, cuando vas a en otros formatos como la televisión o lo que fuera, también están sostenidos por la publicidad”

Se puso bastante crítico, lo más crítico es que no hay datos reales, no hay cómputos y nadie que se siente con entidades periodísticas a nivel regional, no sólo de Argentina, poniéndose a computar esta seguidilla y tomando acciones contra ella”