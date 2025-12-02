Estalló la interna en el gobierno de Kicillof: el ministro de Trabajo echó a un asesor por pedir la renuncia de Cristina Kirchner al PJ

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, desplazó este martes al funcionario Eduardo Felipe Vallese, que era asesor de esa cartera, por haber pedido la renuncia de la ex presidenta Cristina Kirchner a la titularidad del PJ Nacional.

Vallese, hijo del primer Felipe Vallese, el primer militante peronista desaparecido, se había presentado ante el Juzgado Nacional con Competencia Electoral a cargo de María Servini para solicitar que la ex mandataria dejara la presidencia del PJ.

“Más allá de la eventual legitimidad de su accionar como afiliado al PJ, su intervención no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el ministerio que conduzco. Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”, argumentó Correa con relación a su decisión de apartarlo del rol de asesor.

Y planteó que la “gran mayoría de los peronistas” no avalan “la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real”.isyg9A

“La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará”, subrayó el ministro bonaerense en redes sociales.

El desplazamiento Vallese es una muestra más del conflicto interno que atraviesa el peronismo bonaerense entre las diferentes tribus partidarias y la divergencia de posturas acerca de la conducción cristinista.