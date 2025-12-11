Ciudad

Está en vigencia alerta amarilla que abarca las próximas horas

por mdphoy

El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este jueves por la tarde y hasta la noche se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes que pueden estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.  Recomendaciones:  Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.  Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.  No saques la basura fuera del horario permitido.  Ante emergencias, comunicate con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

