Está en vigencia alerta amarilla que abarca las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este jueves por la tarde y hasta la noche se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes que pueden estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento. Recomendaciones: Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario. Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas. No saques la basura fuera del horario permitido. Ante emergencias, comunicate con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.