Espert pidió retrotraer el aumento a legisladores: “La política tiene que dar un mensaje de empatía para el resto de la sociedad”

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert pidió retrotraer el aumento salarial a los legisladores del Congreso, ya que consideró que “la política tiene que dar un mensaje de empatía para el resto de la sociedad”.

“Me parece bien que los legisladores quedemos desenganchados de los empleados del Congreso en los ajustes del salario. Está bien dar marcha atrás con el ajuste que se decidió”, sostuvo el economista liberal.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el aliado del Gobierno del presidente Javier Milei remarcó que en este momento “la política tiene que dar un mensaje de empatía para el resto de la sociedad”.

Asimismo, Espert volvió a la ExpoAgro en San Nicolás para dar la charla “Sin campo no hay Nación” y en Noticias Argentinas el diputado explicó sobre sus primeras declaraciones al respecto: “Es falso que yo estuviera de acuerdo en un principio. Es una tergiversación que se hizo en una declaración radial. Siempre dije que no, puse un montón de atenuantes pero el no siempre estuvo”.

“Tampoco hagamos demagogia, porque el presupuesto de los legisladores dentro del presupuesto de todo el Congreso es el 15%. Estamos hablando de muy poca plata. Pero está bien, no hay que tener el aumento”.

Espert insistió: “Tenemos que estar desenganchados del aumento de los empleos de la Cámara. Hoy la gente la está pasando muy mal, tenemos que empatizar por la sociedad. Yo lo que hice fue una aclaración para no hacer demagogia y algunos con mala fe taparon mi aclaración”.

Por otra parte, al analizar el panorama económico, Espert afirmó que “la inflación está bajando” y subrayó que el hecho de que “el dolar esté dejando de subir es un preanuncio de que el proceso de licuación y el proceso recesivo va a empezar a aflojar en los próximos meses”.

También defendió las medidas de ajuste que impulsa la Casa Rosada: “Este trago amargo lo tenemos que pasar porque el Gobierno anterior nos dejó un quilombazo y salir de ese lugar no es fácil. Va a haber una luz al final del túnel, para empezar a ver un país diferente”.

Finalmente, el diputado nacional de Avanza Libertad pidió “trabajar en el Congreso sobre cosas de sentido común, como una nueva ley de relaciones laborales, mucho más flexible, más beneficiosa para el trabajador, que le quite privilegios a los ´sindigarcas´”.

